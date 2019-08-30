Режим ЧС в зонах подтоплений в Иркутской области будет снят после решения всех проблем с жильем для пострадавших

Режим чрезвычайной ситуации в зонах подтоплений в Иркутской области будет снят только после решения всех проблем с жильем для пострадавших, — сообщил вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями города Тулуна. Многие пострадавшие не согласны с решениями оценочных комиссий о капремонте или сносе поврежденного жилья. Проблема должна быть решена в ближайшие дни, — подчеркнул Мутко.

ПЛЕНКА-МУТКО

Во время наводнения 5 тысяч человек потеряли жилье. Более трети хотят уехать из своего населенного пункта в другой — на территории Иркутской области, 17% — за пределы региона, — сообщил Мутко.