В Сахаровском центре начались публичные лекции, которые проводят вместо акции в защиту арестованных студентов

Студенческие объединения хотели сегодня провести акцию в поддержку фигурантов т.н. московского дела, среди которых студенты и недавние выпускники. Однако после митинга 10 августа на проспекте Сахарова, который собрал 60 тысяч человек, власти перестали согласовывать акции. Амфитеатр на Хохловскую площади, известный как Яма, где была заявлена акция, полиция ещё с утра обнесла металлическими заграждениями. А это одно из самый популярных мест в Москве для отдыха молодежи. Тем более, что вечер пятницы уже наступил. Организаторам пришлось вместо акции провести лекции в Сахаровском центре. Но за час до начала пришли полицейские. Один из них поинтересовался, была ли подана заявка. Ему со смехом ответили, что заявка на лекцию ещё не требуется. После этого сотрудники МВД активно звонили начальству и остались дежурить неподалеку.

На лекции пришли десятки молодых людей, а также журналисты ряда российских СМИ и двух немецких телеканалов