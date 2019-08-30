Мосгоризбирком не исключил изменения требований о сборе подписей, правда, только после выборов 8 сентября

О необходимости совершенствовать закон сказала ранее глава ЦИК Элла Памфилова. Однако в ведомстве говорят, что журналисты исказили смысл ее слов.

Существенные изменения условий регистраций кандидатов будут обсуждать законодатели, политологи и рабочие группы сразу после дня голосования. Председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов считает, что коррекция затронет, прежде всего, федеральное законодательство. Комментируя слова главы вышестоящей организации, чиновник предположил, что изменится не только количество необходимых для регистрации подписей. По словам Горбунова, речь идет о совершенствовании принципа и порядка этого сбора.

Устаревшей и отжившей нынешнюю систему регистрации кандидатов назвала ранее Элла Памфилова. Глава Центризбиркома считает, что ситуация со столичными выборами и отказами в регистрации независимых кандидатов от оппозиции, отчетливо показала запрос на изменения. Общество этого не простит, общество требует другого подхода, сказала Памфилова в интервью агентству AP. По ее словам, ей «как гражданину страны» хотелось бы, чтобы все были зарегистрированы для максимальной конкуренции.

Русскоязычный оригинал беседы опубликован в интернете. Уже после того, как СМИ написали информационные заметки, ЦИК призвала не цитировать интервью. Данная публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного, сказали одному из аккредитованных при комиссии журналистов.

Какая именно часть текста вызвала вопросы, неизвестно.