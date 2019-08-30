В воскресенье в двух восточных землях ФРГ – Бранденбурге и Саксонии – пройдут выборы в местные парламенты

Согласно предварительным опросам, ожидается значительные изменения политических ландшафтов в этих регионах.

Согласно опросам, партия «Альтернатива для Германии» почти удвоит общее процентное количество голосов в этих землях. Однако несмотря на предполагаемые высокие результаты, она явно останется за бортом будущих региональных правительств. Все пять традиционных партий, которые пройдут в парламенты этих земель, исключают возможность вступления в коалицию с правыми популистами.

Политическая тенденция этих выборов отражает катастрофическую потерю популярности Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза на общефедеральном уровне. Однако как показывает политический барометр телеканала ZDF, результаты двух главных партий ФРГ перед выборами в этих регионах значительно улучшились. СДПГ сможет остаться главной силой в земле Бранденбург, а ХДС продолжит свое лидерство в Саксонии. Жители Бранденбурга по-прежнему хотят видеть нынешнего премьер-министра Дитмара Водке во главе земельного правительства. Глава саксонского ХДС Михаэль Кречмер пользуется огромной популярностью у населения этой земли.

Наряду с правыми популистами явным победителем грядущих выборов станет партия «Зеленых». Это говорит о том, что избиратели двух традиционных партий отошли к ультраправому и умеренно левому флангу. Рост популярности «Альтернативы» в восточных землях объясняется еще не преодоленным экономическим разрывом со «старыми» землями ФРГ. Большую роль, однако, играет и общая отсталость политической культуры.

В Саксонии будет вероятной коалиция ХДС, «Зеленых» и Левой партии. В Бранденбурге возможна коалиция СДПГ с этими же политическими силами. Не исключено, что вместо Левой партии социал-демократы в этой земле предпочтут ХДС.