Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбами, — утверждается в совместном расследовании изданий Инсайдер, Bellingcat и Шпигель. Журналисты выяснили, что убийца приехал в Германию через Францию с недавно выданным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова. Российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии. Почерк преступления напоминает методы советских силовиков. Об этом в эфире «Эха» сказал журналист и историк Николай Сванидзе. Доказательства причастности России в подобных случаях всегда находятся, отметил Николай Сванидзе.