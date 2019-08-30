Немецкая газета Die Zeit обвинила Россию в сокрытии реальных цифр военного бюджета

Издание называет это одним из проявлением «гибридной войны», которую ведёт Москва.

Колонка военного эксперта Микаэля Тумана начинается с того, что за последнюю неделю как минимум 4 страны провели военные испытания: это Россия, США, Иран и Северная Корея. Вашингтон и Москва обновляют арсеналы своих межконтинентальных ракет, что случилось после окончания эры разоружения.

С одной стороны, — задаётся вопросом эксперт, — Владимир Путин делает заявления о том, что в России изобрели новые системы вооружения, проводятся масштабные военные манёвры; с другой — её бюджет гораздо ниже, чем даже во Франции и в 10 разам меньше американского. Ответ, — пишет издание, — довольно прост: Россия умеет «правильно» считать свои расходы. Иными словами, — это называется: «кривая бухгалтерия».

Автор статьи объясняет это, используя три довода. Первый: из-за того, что российские военные компании используют для расчётов рубли и будучи почти полностью подконтрольны государству, устанавливают цены на свою продукцию гораздо ниже тех, по которым торгуют ею с другими странами.

Второе — это так называемые «Теневые бюджеты». В статье говорится, что в отличие от западных стран, российский парламент не контролирует полностью оборонный бюджет. То есть, в нём не указываются точно статьи, на которые планируется потратить те или иные деньги. Расходы указаны в виде общей суммы. Часто, она — засекречена и не разглашается. В результате, правительство может легко менять траты по своему усмотрению и без согласия на то госдумы. Более того, иногда данные военного бюджета, предоставляемого Москвой в ООН, оказываются ниже, чем те, что обозначены в законе о бюджете, принимаемом нижней палатой парламента.

Третье — это разные подходы в определении того, что называть армией. В России, кроме официального военного ведомства есть также полиция, МЧС, Росгвардия и другие структуры, которые выполняют оборонную функцию. Свои войска есть и у минтранса, а также ФСБ, а также то, что можно назвать космическими войсками.

Колонка заканчивается словами о том, что занижение Москвой расходов на оборону — это часть гибридной войны, так как карликовый бюджет на бумаге для Владимира Путина — это довод, который он может использовать в дискуссиях с зарубежным сообществом, спекулируя на том, что Москва нисколько не увеличивает своих военных расходов.