В США появилось командование космических сил

В торжественной церемонии приняли участие президент Трамп и генерал Джон Реймонд – руководитель новой структуры, в подчинении которой будут 87 частей и подразделений.

Космические силы будут защищать американские интересы в космосе, заявил президент Трамп.

Дональд Трамп отдал распоряжение о создании космических сил в июне 2018 года.

Создание космических войск в США неизбежно приведет к милитаризации космоса, — считает военный обозреватель Александр Гольц.

В России уже заявили, что США хотят использовать космос в военных целях, и на это придется отвечать зеркальными мерами.

В России уже существуют космические войска. Они обеспечивают безопасность страны, рассказал в эфире Эха первый заместитель командующего Игорь Морозов.