Переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной продвигаются успешно

Это сказал в эфире канала NewsOne украинский политик и депутат Виктор Медведчук.

Медведчук побывал в московском СИЗО Лефортово, где содержатся украинские граждане Николай Карпюк и Станислав Клых и передал им хлеб и сало. Медведчук надеется, что Карпюк и Клых скоро вернутся домой. Когда состоится обмен, он пока не знает. Обмен заключенными между Россией и Украиной мог быть отложен из-за требований Москвы о выдаче свидетеля по делу о сбитом «Боинге». Ранее целый ряд источников сообщали, что самолет с украинцами приземлится в Киеве сегодня утром, но этого не произошло. Россия настаивает на выдаче Владимира Цемаха, который был начальником противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР и считается одним из ключевых свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе. Именно ради него Москва пошла на обмен заключенными, утверждают некоторые наблюдатели. Требование о передаче Цемаха России было выдвинуто внезапно и фактически срывает уже достигнутую договоренность с Киевом, рассказал «Эху» главный редактор украинского интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. В июне Цемах был захвачен и вывезен с территории ДНР в результате операции украинских спецслужб. По мнению наблюдателей, показания, которые он может дать в случае выдаче в Нидерланды, станут серьезным доказательством причастности Москвы к уничтожению малайзийского «Боинга». Пока же Цемах находится на территории Украины – его обвиняют в создании террористической группы. Сообщения о том, что обмен заключенными практически завершен, появились минувшей ночью, однако уже утром украинская сторона их опровергла. В частности, представители СБУ отметили, что сегодня обмена можно уже не ждать. Между тем, в Кремле отметили прогресс в этом вопросе, но называть какие-либо сроки не стали. О возможности скорого обмена стали сообщать после того, как в московские СИЗО стали этапировать осужденных украинцев, среди которых был и режиссер Олег Сенцов. Ожидаемый обмен удерживаемых лиц не означает нормализации отношений между Москвой и Киевом. Такое мнение «Эху» высказал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Обсуждение обмена пленными Россия хочет выставить как огромный шаг навстречу Украине, но это не так, добавил Алексей Гончаренко.