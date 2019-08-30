Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко намерен решить кризис в Донбассе за полгода

Выступая в Раде, министр подчеркнул, что в случае продвижения в урегулировании Украина готова подумать над выборами в регионе и амнистией для ДНР и ЛНР.

По словам Пристайко, Украине сейчас нужен мир и экономическое развитие. Украине не удастся устранить кризис на Донбассе в течение ближайшего полугода. Однако Киев за это время может подготовить необходимые условия для нормализации обстановки в регионе. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Одна из главных задач Украины, в том числе и во внешней политике, — это улучшение экономики, отметил Вадим Карасев. Позиция нового министра иностранных дел Украины может означать готовность Киева к плодотворному сотрудничеству, сказал в эфире Эха сенатор, член международного комитета Андрей Климов. По словам Климова, Россия приветствует выборы в Донбассе, если будет организован качественный международный контроль. Сейчас можно говорить о потеплении в отношениях между Москвой и Киевом. Свою роль в этом сыграла Европа, считает политолог Алексей Макаркин. В отношениях двух стран появляются новые возможности, но назвать ситуацию переломной нельзя, добавил Макаркин.