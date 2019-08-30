Суд второй раз отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты

Судья признал Даниила Кена, который идёт на выборы в округе «Светлановский», виновным в незаконной агитации и распространении нацистской символики.

Фотографию листовки Даниил Кен опубликовал на своей странице во ВКонтакте. Анонимные авторы текста называют политика фашистом. На обороте бумаги изображена свастика. Сам Кен назвал это попыткой черного пиара со стороны его противников. Суд же решил, что запрещённую символику распространяет сам кандидат. В итоге, политика сняли с муниципальных выборов. Решение не успеет вступить в силу до голосования, полагает Даниил Кен. По его мнению, единственный путь отстранить его от участия в гонке — это отменить итоги выборов в конкретном округе уже после дня голосования. Напомню, в ходе этой кампании Кен уже лишался регистрации. Тогда суд признал незаконной агитацией его посты с критикой «Единой России», но вышестоящая инстанция отменила это решение.

Ранее с выборов в Петербурге судами были сняты десятки оппозиционных кандидатов. В частности, в Петроградском районе среди участников остались только представители парламентских партий.