Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов

По данным издания «Медуза», идея исходит из Кремля, но деньги на проект пока не дали.

Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь. Так в прошлом году издание The Bell даже обнаружило контракт с мэрией на разгон акций. Атаману московских казаков Андрею Шустрову на этот раз предлагали «поучаствовать в замечательном деле – выпороть навальнят», однако руководитель столичной ячейки отказался, сославшись на занятость своих людей. Выйти могут представители Центрального казачьего войска.

Один из собеседников «Медузы» говорит, что к протестам готовится «Союз добровольцев Донбасса» Александра Бородая. Из администрации президента могут выделить деньги на этот проект. Бывший премьер так называемой ДНР Бородай ранее говорил, что его активисты готовы вмешаться во внутреннеполитические процессы, если митингующие будут выходить за правовые рамки. Этот комментарий якобы согласовывался в Кремле.

В эту субботу силовики на помощь тех же казаков и добровольцев могут не рассчитывать. Они выйдут после выборов 8 сентября, вслед за оппозицией, которая предположительно начнет протестовать из-за своего поражения.

В Москве завтра намечается шествие против политических репрессий. Мэрия Москвы акцию не согласовала.