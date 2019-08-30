В московский следственный изолятор «Лефортово» сегодня не допустили адвокатов осужденных украинцев Балуха и Кольченко

В московский следственный изолятор «Лефортово» сегодня не допустили адвокатов осужденных украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. При этом, как отмечает агентство РИА Новости, в СИЗО Станислава Клыха и Николая Карпюка вместе с коллегой посетил пророссийский депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Депутаты передали заключенным хлеб и сало. В интервью телеканалу NewsOne Медведчук сказал, что переговоры по обмену между Россией и Украиной продвигаются успешно.

Несколько дней назад стало известно, что в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену этапировали нескольких украинских заключенных, отбывающих наказание в нашей стране.