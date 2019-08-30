Столичный метрополитен пообещал пассажирам скидку при оплате проезда картой «Мир»

Об этом сообщает агентство ТАСС. Для пользователей таких карт разовая поездка до конца года подешевеет на 15 рублей. Сначала с карты будет списываться полная стоимость, зачем 15 рублей будут возвращаться.

Об аналогичной акции ранее объявила компания MasterCard. В течение сентября владельцам такой карты любого банка предложили прикладывать MasterCard к турникетам с функцией бесконтактной оплаты, чтобы получать скидку 16 рублей.