В Москве бизнесмены отказываются требовать компенсации от оппозиционеров за акции протеста, — заявила уполномоченный по правам предпринимателей столицы Татьяна Минеева. В эфире радио «Говорит Москва» она сказала, что к ней лично в устном порядке обратились 10 человек. Ее коллегам звонят постоянно. Предприниматели сообщают, что понесли убытки из-за акций протеста, но писать заявления боятся. По словам Минеевой, бизнесмены вынуждены платить из своего кармана. При этом, рассуждая об ущербе, уполномоченный перечисляла двери, выбитые стекла и говорила, что бизнесу пришлось закрываться на все выходные, — пишет сайт «Медиазона».

Официально ни о выбитых стеклах, ни о поврежденных дверях, ни о том, что компании массово закрывались на выходные из-за акций протеста, не сообщалось. Однако после акций за честные выборы и против политических репрессий ряд владельцев бизнеса подал иски к оппозиционным политикам. Это «Мосгортранс», «Автодор», столичный метрополитен, компнаия «М.Такси» и владелец ресторана «Армения».