Предполагаемый убийца чеченца в Германии был связан с российскими спецслужбами – СМИ

Предполагаемый убийца уроженца Чечни, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии был связан с российскими спецслужбами. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.

Журналист напомнил, что Хангошвили был убит 23 августа в Берлине. «Он обедал на окраине города, когда убийца подъехал к нему сзади на велосипеде и сделал два выстрела в голову и один в плечо. Велосипед, пистолет с глушителем и парик он затем выбросил в реку Шпрее. Это увидели подростки, что позволило полиции быстро его задержать», — уточнил Р.Доброхотов.

По словам журналиста, при задержанном были документы, в том числе загранпаспорт на имя Вадима Андреевича Соколова с датой рождения 20 августа 1970 года. «Сами немцы не имели никаких данных на этого человека. Но в ходе нашего расследования совместно с «Bellingcat» и «Der Spiegel» выяснилось, что это имя фальшивое. Такого человека нет ни в одной из российских баз данных, включая базу российских паспортов», — отметил Р.Доброхотов.

Он добавил, что, несмотря на это, мужчина спокойно пересек границу. «Это может быть только в случае, если он каким-то образом сотрудничает с российскими спецслужбами, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет», — подчеркнул Р.Доброхотов.

Вместе с тем журналист считает, что задержанный вряд ли является сотрудником спецслужб, так как на обеих его руках имеются татуировки: змея и пантера с короной. «По тюремным понятиям такие наколки может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии. Сотрудникам ГРУ и ФСБ татуировки делать запрещено, если только это не долгая работа под прикрытием, которой тут не было. Скорее всего, это представитель криминального мира, который был нанят для выполнения этого задания», — заключил Р.Доброхотов.

В России Хангошвили был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме, хотя какие конкретно обвинения в его адрес выдвигали российские власти, неизвестно.

В 1999–2001 годах Хангошвили воевал на стороне сепаратистов, но, в отличие от Рамзана Кадырова, не перешел на сторону российских властей, а перебрался в Грузию. Сообщалось, что в 2008 году он собирал добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии во время военного конфликта с Россией, однако сам в боях участия не принимал.

В 2012 году Хангошвили получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота. По словам его брата Зураба, в Грузии его уже пытались похитить российские силовики. Затем покушение на него совершалось уже 2015 году. По автомобилю Хангошвили стреляли 8 раз, но он остался жив.

В 2016 году он попросил убежище в сначала на Украине, где ему снова поступали угрозы, а затем в Германии.