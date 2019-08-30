Сегодня в Москве не будет работать амфитеатр общественного пространства «Яма» на Хохловской площади

Решение принято в столичном управлении МВД. В «Яме» планировалось провести акцию в поддержку студентов-политзаключенных. Организаторы утверждают, что неоднократно подавали уведомление в мэрию, однако согласование не получили. Поэтом решено отказаться от протестной акции и провести культурное мероприятие под названием «Университет». Организаторы попросили участников воздержаться от лозунгов, не употреблять алкоголь и не нарушать общественный порядок, — передает Znak.com.