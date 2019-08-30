Прокуратура вынесла Любови Соболь предостережение о незаконности акции протеста 31 августа

Прокуратура напомнила, что завтрашнее шествие в центре столицы не согласовано с властями, и вынесла Соболь предостережение «о недопустимости нарушения закона». В случае, если акция все же будет проведена, организатору может грозить ответственность, говорится в сообщении на сайте ведомства.

О проведении очередной субботней акции протеста Соболь объявила на этой неделе. Сбор участников назначен на 14 часов дня у памятника Грибоедову на Чистых прудах, после чего планируется провести шествие по бульварам до Пушкинской площади. Ранее мероприятие пыталась согласовать в том числе Либертарианская партия, но ей было отказано под предлогом отсутствия площадки для сбора и недостаточной ширины проезжей части для 10 тысяч человек, указанных в заявке. Кроме того, власти сослались на возможные помехи движению пешеходов и транспорта.

Митинги и шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля. На несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа были задержаны тысячи человек.