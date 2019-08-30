Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбам

Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбами, — утверждается в совместном расследовании изданий Инсайдер, Bellingcat и Шпигель. Журналисты выяснили, что убийца приехал в Германию через Францию с недавно выданным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова, — рассказал «Эху» шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов.

Подробнее об этом расследовании— в программе Рикошет после 18:30.