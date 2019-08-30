Прокуратура Москвы предупредила Соболь об ответственности за участие в завтрашних протестных акциях в центре столице

Прокуратура Москвы предупредила Любовь Соболь об ответственности за участие в завтрашних протестных акциях в центре столице, — сообщает Интерфакс. Как подчеркнули в прокуратуре, в Интернете, в том числе, в социальных сетях распространяются призывы принять участие в шествии против политических репрессий от Чистых прудов до Пушкинской площади. Это мероприятие не согласовано с властями, — напомнили в надзорном ведомстве