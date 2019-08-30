В московский следственный изолятор Лефортово не допустили адвокатов осужденных украинцев Балуха и Кольченко

В московский следственный изолятор Лефортово не допустили адвокатов осужденных украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко, рассказал глава Агоры Павел Чиков. По его словам администрация СИЗО таким образом нарушила закон. При этом, как отмечает корреспондент РИА Новости, СИЗО посетил пророссийский депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Медведчук и еще один лидер «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович рассказали журналистам, что посетили заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.