Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным приглашением России на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в будущем году в США. О такой возможности, в частности, говорили лидеры США и Франции. Сегодня Зеленский разговаривал по телефону с Эммануэлем Макроном и обсудил результаты саммита в Биаррице. Большинство участников, напомню, высказались против возращения России в «семерку».