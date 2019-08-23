Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко намерен решить кризис в Донбассе за полгода

По словам министра, уже активизировался обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. Выступая в Раде, Пристайко подчеркнул, что Украина в случае продвижения в урегулировании готова подумать над выборами в регионе и амнистии для ДНР и ЛНР.

Эта позиция может означать готовность Киева вести плодотворное сотрудничество. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Россия готова к проведению выборов на Донбассе, если будет организован качественный международный контроль, отметил Андрей Климов.