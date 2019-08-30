Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха. Он считается ключевым свидетелем по делу о сбитом малазийском Боинге.

Владимир Цемах в прошлом был начальником противовоздушной обороны в так называемой Донецкой народной республике. Украинские спецслужбы вывезли его с территории ДНР и теперь обвиняют в создании террористической группы. Сейчас он под стражей. Владимир Цемах назывался в числе тех, кто может дать свидетельские показания на международном трибунале по делу MH17.

В 2014 году он рассказывал, как прятал комплекс «Бук». Позже уверял, что российских военных в регионе не видел. По сведениям украинского депутата Мустафы Найема, выдача Цемаха стало одним из требований Москвы в контексте обмена пленными. Именно поэтому процесс затянулся.

О том, что обмен пленных между Россией и Украиной состоится в ближайшее время, можно судить, в том числе по косвенным признакам. Так, в московские СИЗО среди прочих осужденных украинцев был этапирован Олег Сенцов. Возможность завершения обмена до конца пятницы опровергли в Службе безопасности Украины.

Окончательная дата обмена пока не названа.