Минэкономразвития предлагает обязать банки дать возможность заёмщикам выкупать свои долги
Министерство экономического развития предлагает обязать банки дать возможность заёмщикам выкупать свои долги на тех же условиях, что их продают коллекторам. При этом должникам предлагается дать приоритетное право выкупа, — сообщает газета «Коммерсант», которая ознакомилась с соответствующими поправками в законы о взыскании долгов физических лиц и о микрофинансовой деятельности. Как отмечает издание, фактически речь идет о списании кредита – просроченные задолженности физических лиц банки перепродают в среднем за 3% от их сумму.
Кредиторы категорически против поправок. Они считают, что в этом случае заемщики фактически освобождаются от исполнения обязательств, и «это открывает путь к потребительскому экстремизму».