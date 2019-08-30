Пресс-служба Центризбиркома попросила не ссылаться на интервью председателя ЦИКа Эллы Памфиловой Ассошиэйтед пресс

Пресс-служба Центризбиркома попросила аккредитованных журналистов не ссылаться на интервью председателя ЦИКа Эллы Памфиловой Ассошиэйтед пресс от 29 августа. Как утверждают в пресс-службе, эта публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на журналиста Василия Вайсенберга. Какая именно часть интервью вызвала вопросы, неизвестно. В вводной части говорится, что «глава Центризбиркома поддерживает решение не допустить десяток независимых кандидатов на выборы в московский городской парламент, но после нескольких недель массовых протестов, задержаний тысяч людей и неприятной критики признает, что правила отбора кандидатов устарели». До появления просьбы ЦИКа крупнейшие российские СМИ успели сослаться на интервью и сообщили, что Памфилова призвала пересмотреть действующее законодательство и упростить процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов.