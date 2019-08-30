Мутко: Режим чрезвычайной ситуации в зоне наводнения в Иркутской области будет действовать до октября будущего года

Режим чрезвычайной ситуации в зоне наводнения в Иркутской области будет действовать до октября будущего года – пока не будет построено новое жилье для пострадавших, рассказал вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями города Тулуна. Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Он пообещал приезжать в пострадавшие населенные пункты каждые месяца, чтобы контролировать ситуацию. Мутко добавил, что рассчитывает увидеть первые готовые дома в Тулуне в ноябре.