Россия будет представлена четырьмя командами в европейских клубных футбольных турнирах этого сезона

Спартак накануне закончил европейскую кампанию, проиграв и второй матч португальской Браге. После выездного поражения спартаковцы атаковали почти все первые 45 минут, но свежести футболистам, которые в воскресенье играли в Самаре, а неделю назад в Португалии, а между матчами летели и ехали, не хватило. На последних минутах тайма хозяева пропустили две контратаки, что и предопределило результат. Ответный гол Зелимхана Бакаева перед финальным свистком общего итога не изменил — 2-1 в пользу Браги, которая проходит дальше. Ранее, проиграв бакинскому Нефтчи из Лиги Европы выбыл и тульский Арсенал. В этом турнире, таким образом, выступят ЦСКА, который попал в групповой этап напрямую и Краснодар, уступивший в квалификации Лиги Чемпионов. В главном же турнире континента сыграют чемпион России Зенит и Локомотив занявший второе место. Участвовать в квалификационных матчах им не пришлось

В эти минуты проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы. О ее результатах мы сообщим позднее.