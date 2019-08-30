Московская полиция закрыла сегодня амфитеатр на Хохловской площади

Территорию огородили. Ранее ГУВД предостерегло организаторов сегодняшней акции от ее проведения, указывая, что она не была согласована с властями.

Напомню, студенты хотели провести мероприятие «За свободу студентов и университетов». Один из организаторов акции, Алексей, сказал, что их мероприятие должно было носить исключительно культурный характер.

По словам Алексея, когда новая площадка будет найдена, организаторы сообщат о ней на своих страницах в соцсетях.