Обмен заключенными между Россией и Украиной, о котором сообщили в Киеве, затягивается. Сегодня он не состоится, сообщили в в Службе безопасности Украины.

С долгожданным обменом произошел фальстарт. Ночью были сообщения о том, что украинцы летят домой, но пока это еще не произошло, объяснила «Эху» официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитляндская.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники писали, что до конца августа Москва и Киев обменяются арестованными и осужденными. Затем стало известно, что обсуждается обмен в формате «33» на «33» без учета главного редактора портала «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. На днях журналиста, который больше года находился в изоляторе по обвинению в госизмене, суд неожиданно отпустил из-под стражи. А украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме, доставлен из колонии в городе Лабытнанги на Ямале, за полярным кругом, в Москву.

Наблюдатели это расценили как предвестники большого обмена. На этом фоне новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ночью разместил в соцсетях сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой: ««Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Однако вскоре это официально опровергли.

Сообщается, что Олег Сенцов все еще находится в Бутырской тюрьме в Москве. По информации стороны защиты, среди заключенных, которых согласился передать Киев, — 12 россиян. Это люди, которые участвовали в конфликте в Донбассе или обвиняются Украиной в государственной измене.