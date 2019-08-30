Дональд Трамп отменил официальный визит в Польшу

По его словам, причиной этого шага стал надвигающийся к штату Флорида ураган «Дориан».

Телеканал CNN рассказывает, что про отказ от поездки в Польшу Трамп заявил на лужайке у Белого Дома. По словам президента США, он должен проконтролировать, что все «ресурсы федерального правительства сконцентрированы на надвигающимся шторме». И это можно сделать только в Вашингтоне.

Агентство Bloomberg предполагает, что такое решение Трамп мог принять, потому что Флорида — крайне важный для него штат на следующих президентских выборах, и он хочет использовать образ борца с последствиями урагана в рамках своей кампании.

В статье The New York Times, говорится, что в Польше Трамп должен был принять участие в мероприятиях по случаю 80-летней годовщины с момента начала Второй Мировой Войны. Как передаёт «Польское радио», в Варшаве решение об отказе от поездки, восприняли с пониманием.

Как напоминает влиятельный американский портал The Hill, планировалось, что Дональд Трамп по дороге в Польшу сделает остановку в Дании. Но отменил поездку после того, как премьер страны назвала предложение американского президента о покупке Гренландии — «абсурдом».

Вместо Дональда Трампа в Польшу отправится вице-президент США Майк Пенс.