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Эксклюзив Эха 14:00, 30 августа 2019

В США официально объявили о создании Космических сил

Они стали шестым видом вооруженных сил, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

Торжественная церемония, посвященная созданию Космических сил, сегодня прошла в Розовом саду Белого дома. В ней принял участие и президент США. Новый род войск будет защищать американские интересы в космосе, рассказал Дональд Трамп.

Руководить Космическими силами поручено генералу Джону Реймонду – Трамп отдельно отметил, что этот военный пользуется большим уважением среди коллег. Также на церемонии продемонстрировали флаг новых войск, который представляет собой символ США – белоголового орлана, простирающего крылья над Землей.

На данный момент Космические силы насчитывают около 300 человек. По словам генерала Реймонда, штаб-квартира пока не выбрана, но командование разместится на одной из шести американских военных баз, которые соответствуют требованиям. Как отмечает The Washington Post, одной из главных задач Космических сил будет противостояние угрозам со стороны России и Китая.

Этот род войск ранее уже существовал в структуре вооруженных сил США. Космические силы были основаны в 1985 году, но в 2002 году, после событий 11 сентября, их реорганизовали.

На содержание нового вида вооруженных сил в этом году выделено 12 миллиардов долларов.

Космические войска в России существуют с начала двухтысячных годов. Они также обеспечивают безопасность страны, — рассказывал в нашем эфире первый заместитель командующего Игорь Морозов.

По словам Морозова, предприятие, входящее в Роскосмос, готовит аппараты и ракеты, а также оказывает услуги по запуск.

Создание космических войск США неизбежно приведет к милитаризации космоса, — считает военный обозреватель Александр Гольц.

Если Соединенные Штаты будут использовать космос в военных целях, Россия будет вынуждена отвечать, ранее говорили в Москве.



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