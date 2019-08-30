Министр просвещения РФ: четко и жестко рекомендуем запретить мобильные на время уроков в школе

Министр просвещения РФ Ольга Васильева убеждена, что никакой необходимости в использовании мобильных телефонов в образовательном процессе нет и настоятельно рекомендует школам исключить их в классах.

«Прежде чем начать работу, мы смотрели международный опыт (по запрету телефонов в школах — «Интерфакс») Болгария, Австралия, Венгрия, Франция, Сингапур. Мы рекомендуем четко и жёстко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса. Мы посоветовались с общественностью, и нас поддержали 89% родителей, 90% учителей и 61% детей», — сказала Васильева в пятницу во время Общероссийского родительского собрания.

Она отметила, что в Москве не все школы приветствовали идею запрета, сообщив, что мобильные телефоны необходимы в образовательном процессе.

«Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не нужен. То количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно», — сказала министр.