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13:30, 30 августа 2019

Министр просвещения РФ: четко и жестко рекомендуем запретить мобильные на время уроков в школе

Министр просвещения РФ  Ольга Васильева убеждена, что никакой необходимости в  использовании мобильных телефонов в  образовательном процессе нет и  настоятельно рекомендует школам исключить их в классах.

«Прежде чем начать работу, мы  смотрели международный опыт (по запрету телефонов в  школах  — «Интерфакс») Болгария, Австралия, Венгрия, Франция, Сингапур. Мы  рекомендуем четко и жёстко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса. Мы посоветовались с общественностью, и нас поддержали 89% родителей, 90% учителей и 61% детей», — сказала Васильева в  пятницу во  время Общероссийского родительского собрания.

Она отметила, что в Москве не все школы приветствовали идею запрета, сообщив, что мобильные телефоны необходимы в образовательном процессе.

«Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не  нужен. То  количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно», — сказала министр.



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