Министерство финансов отказалось выделять средства на покупку для чиновников смартфонов на российской ОС «Аврора»

Министерство финансов отказалось выделять средства на покупку для чиновников смартфонов на российской операционной системе «Аврора». В ведомстве объяснили, что в федеральном бюджете расходы на это не заложены, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколкьо источников. «Ростелеком» планировал обеспечить почти полтора миллиона федеральных чиновников новыми устройствами уже в этом году. Ведомства, которые участвуют в обсуждении проекта, считают его слишком затратным.