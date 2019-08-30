Московская полиция закрыла доступ к популярному среди молодежи общественному пространству «Яма»

Это связано с акцией в поддержку политзаключенных.

«Яма» закрыта. Амфитеатр огорожен по периметру. Металлические ограждения такие же как на протестных митингах. Место стало совершенно безлюдным, только прохожие и трое полицейских на дежурстве. Ранее студенческий журнал DOXA и профсоюзы, а также группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона подали в мэрию ряд заявок на проведение митинга под лозунгом «Свободу студентам, свободу университетам». В качестве даты предложены 30, 31 августа или 1 сентября, а в качестве места — памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловская площадь. Власти акцию на Хохловской площади не согласовали, а полиция предупредила возможных участников об ответственности. В пятницу вечер «Яма» будет для отдыхающих недоступна.

Организаторы акции сказали «Эху, что ищут теперь другое меcто.