Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена заключенными, процесс пока не завершен, сообщил агентству РИА Новости дипломатический источник в Москве. По некоторым данным, в частности, режиссер Олег Сенцов до сих пор находится в бутырском изоляторе. Официальные лица в Москве воздерживаются от комментариев. Чиновники в Киеве представляют противоречивую информацию: одни говорят, что обмен должен состояться уже сегодня, другие это отрицают.