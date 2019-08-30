Новую версию взрыва под Северодвинском выдвигают российские и американские СМИ. По некоторым данным, погибшие и пострадавшие сотрудники Росатома доставали с морского дна ракету с ядерной установкой.

Источник CNBC, знакомый с данными американской разведки, опровергает версию о ЧП во время испытаний в Архангельской области. Это была миссия по восстановлению, чтобы спасти потерянную ракету с предыдущего запуска. Другой анонимный собеседник говорит, что взрыв сначала произошел на судне, участвовавшем в операции. Это и вызвало реакцию в ядре ракеты. В отчете разведки США не говорится о потенциальных рисках для окружающей среды и здоровья в результате выброса радиации.

«Радио Свобода» в свою очередь публикует снимки поврежденных от взрыва плавучих платформ. Как утверждает издание, на них были контейнеры для перевозки ядерных отходов. Такие же есть на видео испытаний ракеты «Буревестник», которое в марте этого года публиковало Министерство обороны.

Официальной российской реакции на эту версию нет.