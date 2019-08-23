Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают продлить летние каникулы до октября

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают продлить летние каникулы до 1 октября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов инициативы, депутат Василий Власов.

Как отметил парламентарий, фактически сейчас школьники и студенты отдыхают только 2 месяца – июль и август, так как в июне сдают различные экзамены. Также депутаты исходят из того, что «качество образования зависит не от количества просиженных в школе часов, а от контента и методов преподавания».

Кроме того, по мнению В.Власова продление каникул до октября позволит молодежи подрабатывать. «Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — считает депутат.

Он также полагает, что такая мера будет способствовать развитию туризма в России. «Мы должны исходить из реалий, что Россия — северная страна, и огромное количество школьников и студентов могло бы отдохнуть в «бархатный сезон» и в Крыму, и в Севастополе, и в Краснодарском крае, да даже в ближайшем Подмосковье, потому что в сентябре отличная погода», — пояснил В.Власов.

В качестве пилотных регионов депутат предлагает использовать регионы Дальнего Востока — а именно Хабаровский и Приморский край — из-за проблемы с паводками. «Там будет очень тяжело начать учебный год 2 сентября. Надо дождаться понижения уровня воды», — заключил В.Власов.