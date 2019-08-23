Амфитеатр на Хохловской площади, где планировали провести дискуссию о студентах и политике, не будет работать

Амфитеатр на Хохловской площади, где сегодня планировали провести дискуссию о студентах и политике, не будет работать 30 августа. Об этом сообщает ГУВД. «Яму» решили закрыть, так как там планировалось несогласованное с мэрией мероприятие.

Организаторы сегодняшней акции на Хохловской площади говорили, что их мероприятие должно было носить исключительно культурный характер.

Следственный Комитет выпустил ролик о том, как протесты ломают судьбы молодежи. В нем молодых людей предостерегают от участия в уличных акциях.

В ролике показаны раскаявшиеся молодые люди, которые отбыли наказание за участие в уличных акциях, социолог и политолог, которые рассказывают о протестах.

Организаторы акции «за свободу студентов и университетов», которая должна была состояться сегодня в 17.00, ищут другое место для ее проведения в связи с закрытием амфитеатра на Хохловской площади. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель организаторов Алексей.

«В настоящее время амфитеатр на Хохловской площади огорожен забором, там дежурят полицейские. Сейчас мы занимаемся поиском альтернативных мест для проведения нашего мероприятия», — сказал он.

Алексей также опроверг заявление пресс-службы ГУВД о том, что в мэрию Москвы не поступала заявка о проведении данной акции. «Уведомление было подано, более того, по результатам его рассмотрения состоялся суд», — отметил он.

Организатор обратил внимание и на то, что в заявлении ГУВД говорится политическом характере мероприятия, что, по его словам, также не соответствует действительности. «После того как суд встал на сторону правительства Москвы, мы решили, что оно будет носить исключительно культурно-просветительский характер», — заключил Алексей.