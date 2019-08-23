Депутат Госдумы от ЛДПР обратился к вице-премьеру с предложением продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. В интервью «Эху» он объяснил, что у детей и так высокий уровень нагрузки.

Власов предлагает реализовать пилотный проект на Дальнем Востоке, поскольку там сложная ситуация с паводком. Фракция ЛДПР уже внесла законопроект в Госдуму.