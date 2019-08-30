Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами

По словам директора федеральной службы Виктора Золотова, перед введением этого и других новшеств еще предстоит проработать некоторые вопросы, в том числе финансирование.

Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии. Речь идет о работе на массовых мероприятиях, а также о спецоперациях ОМОНа, СОБРа и других спецподразделений, рассказал в интервью ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, видеорегистраторами планируют оснастить и сотрудников вневедомственной охраны, которая также входит в структуру федеральной службы. Также сейчас прорабатывается вопрос о введении нагрудного знака военнослужащего, добавил Золотов. Он подчеркнул, что при этом потребуются «серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников и военнослужащих». Кроме того, перед применением нововведений предстоит решить финансово-экономические и правовые вопросы.

Вопрос об ответственности и идентификации сотрудников полиции и Росгвардии стал обсуждаться после серии митингов в Москве. На акциях неоднократно были зафиксированы случаи избиения протестующих, но никто так и не понес за это наказания.