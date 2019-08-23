Противоречивые данные приходят по поводу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной

Одни чиновники в Киеве говорят, что он может сегодня состояться, другие, что нет. В международном аэропорту киевской столицы продолжают находиться журналисты и родственники заключённых. В Москве официальные лица хранят молчание. Источники агентства утверждают, что, например, Олег Сенцов продолжает находиться в Бутырском изоляторе.

В то, что обмен рано или поздно состоится, верит журналист Максим Шевченко В эфире «Эха» он подчеркнул, что это стало возможным при новом президенте Украины.

Шевченко добавил, что было бы хорошо обменять и тех, кто хочет остаться в стране заключения и доказать свою невиновность.