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11:30, 30 августа 2019

CNBC: Взрыв под Архангельском возможно произошёл при попытке достать ракету с ядерной силовой установкой

Взрыв под Архангельском 8 августа возможно произошёл при попытке достать с морского дна ракету с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на данные разведки. По её сведениям, это была миссия именно по спасению ракеты, потерянной во время предыдущего теста. Произошёл взрыв на одном из судов, что вызвало реакцию в ядерном сердечнике ракеты. В итоге это привело к утечке радиации.



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