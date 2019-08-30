Птицы стали причиной экстренной посадки самолёта Уральских авиалиний в Екатеринбурге.

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что самолёт Уральских авиалиний, вынужденно севший в Екатеринбурге, вылетел в Таджикистан. Как сообщали в авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал, повреждений лайнера не обнаружено. Командир экипажа ранее доложил о возможном повреждении колеса из-за птиц. Самолёт совершал рейс из Санкт-Петербурга.