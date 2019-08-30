Украинский режиссёр Олег Сенцов всё ещё находится в Бутырском изоляторе, сообщил Интерфаксу информированный источник. Ранее поступала информация, что он, а также группа украинских моряков и ещё ряд заключённых возвращаются в Киев в рамках обмена с Россией. Несмотря на отсутствие официального подтверждения данной информации. В международном аэропорту украинской столицы продолжают находиться многочисленные журналиста, а также родственники заключённых.