На открытом чемпионате США российские теннисистки продержались в сетке только до второго круга

Наши мужчины продолжают борьбу.

Ни одной представительницы нашей страны в женском одиночном разряде не осталось. Этой ночью выступления на кортах Флэшинг Мидоу закончила Анна Калинская, которая в первом круге сенсационно обыграла обладательницу титула 2017 года Слоан Стивенс. Американке Кристи Ан Калинская уступила без каких либо шансов. В предыдущем туре, кстати, Ан выбила из сетки Светлану Кузнецову. Проиграла также Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян. Мужчины выглядели куда более уверенно. Данил Медведев, права проиграл одну партию малоизвестному боливийцу Уго Дельену, но он вынужден был обращаться к врачам из-за судорог. У Андрея Рублева случилась обратная история. Он не доиграл матч с Жилем Симоном. После первого сета француз отказался от продолжения матча из-за травмы.

Главную сенсацию дня преподнесла американка Тэйлор Таунсенд, которая обыграла первую ракетку мира Симону Халеп.