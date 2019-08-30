Представители столичного ресторана «Армения» не пришли сегодня в суд

Компания «АНКОР», которой принадлежит ресторан «Армения» на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы, хочет взыскать с политиков и незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму около полумиллиона рублей. Эти деньги заведение могло бы получить, если бы не закрылось. Было ли решение не работать спущено сверху, или это инициатива самих предпринимателей, неизвестно. В любом случае в компании ранее заявили, что закрылись они с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям.В Тушинском суде на окраине Москвы иск сегодня не рассматривали. Здесь прошла предварительная беседа, в ходе которой обычно уточняются позиции сторон. Стоит отметить, что представители истца, компании, владеющей рестораном, в суд не пришли. Ответчиков, Алексея Навального, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и других здесь не было. Впрочем, на заседание всё-таки пришли адвокаты Юлии Галяминой, Илья Яшина и Александра Соловьева. Предварительные слушания по иску пройдут 18 сентября.Иски с требованием возместить материальный ущерб также подавали Мосгортранс, предприятие «Автомобильные дороги» и одна из таксомоторных компаний города.