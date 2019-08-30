Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины надеется, что обмен пленными состоится

Александр Данилюк находится в международном аэропорту Киева, где также собрались многочисленные журналисты и родственники, в том числе, моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В СБУ сегодня опровергли сообщения о том, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной уже начался. Адвокат нескольких россиян Валентин Рыбин ещё накануне говорил, что необходимо урегулировать много юридических вопросов.Официальные лица в Москве воздерживаются от каких-либо комментариев.