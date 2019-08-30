Амфитеатр на Хохловской площади не будет работать 30 августа

Об этом сообщает ГУВД. «Яму» решили закрыть, так как там планировалось несогласованное с мэрией мероприятие. Организаторы сегодняшней акции на Хохловской площади говорили, что их мероприятие должно было носить исключительно культурный характер. Подобные молодёжные акции способны повлиять на ситуацию в стране, только если на них придут много людей, считает писатель Виктор Шендерович. Среди организаторов сегодняшнего предприятия назывались профсоюз «Университетская солидарность» и инициативная группа МГУ.