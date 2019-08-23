Родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту в ожидании прибытия граждан по процедуре обмена

Там также собираются и простые жители Украины, многие из них приехали с цветами. Никого из представителей украинских властей в аэропорту нет, официальных комментариев никто не даёт. Ночью появились сообщения, что обмен начался и в Киев возвращаются, в частности, Олег Сенцов и моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Однако в Киеве и Москве официально эту информацию пока не подтверждают.

Обмен заключенными между Украиной и Россией пока не начался, продолжаются переговоры. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Это, грубо говоря, фальстарт был. Как только обмен состоится, мы обязательно сообщим. Пока переговорный процесс продолжается», — сказала она.