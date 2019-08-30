Московский Спартак не смог пройти в групповой турнир футбольной Лиги Европы

В гостях Спартак проиграл лишь один мяч, но перспективы хозяев не были радужными. Красно-белые сейчас играют по два матча в неделю и свежести лидерам могло и не хватить, о чем после матча и сказал главный тренер Олег Кононов. Весь первый тайм Спартак атаковал. К давлению на ворота Браги ближе к концу тайма добавились и опасные моменты, но Понсе и Жиго в ворота из выгодных ситуаций не попали, а пропустил в итоге именно Спартак, причем дважды. Первый удар Рикардо Орты был великолепен сам по себе, во втором случае помог рикошет. Забить в ответ четыре было невозможно, но Спартак старался играть для публики, создавал моменты и свой гол все-таки нашел. В концовке Зелимхан Бакаев точно пробил с линии вратарской — 1-2 и одной задачей у Спартака стало меньше. В групповом турнире Лиги Европы сыграют Краснодар и ЦСКА. Своих соперников они узнают сегодня после жеребьевки, которая начнется в 14 часов.